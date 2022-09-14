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Армения попросила ОДКБ об оказании военной помощи для восстановления территориальной целостности страны

Армения попросила ОДКБ об оказании военной помощи для восстановления территориальной целостности страны

Власти Армении попросили ОДКБ об оказании военной помощи для восстановления территориальной целостности страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявлениепремьер-министра Армении Николы Пашиняна.Выступая в парламенте на правительственном часе, он сказал: "Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье, попросила в том числе и военную помощь для восстановления территориальной целостности страны".

Пашинян заявил, что ОДКБ запустила процесс, который должен завершиться конкретными решениями.

Участники заседания Совета ОДКБ зафиксировали факт вторжения ВС Азербайджана на территорию Армении, сообщил Пашинян.

Фото:©Александр Астафьев/POOL/ТАСС

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