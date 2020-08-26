ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Армейские игры: конкурс "Уверенный прием" проходит в Минске

Военные продолжают соревнования в рамках Армейских игр. В Минске на учебной базе ДОСААФ Беларуси прошел первый этап конкурса "Уверенный прием". Это соревнования среди подразделений связи. Участники состязания на скорость принимали радиограммы. При этом информация не смысловая, а хаотичная и бессистемная.

Как отмечают специалисты, телеграф позволяет передавать сигналы в любых условиях. Опытный радист способен принимать информацию при помощи этого устройства даже при сильных помехах. Конкурс "Уверенный прием" Беларусь принимает впервые. В нем участвуют четыре команды: Беларуси, России, Вьетнама и Таджикистана.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все