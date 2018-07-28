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Армейские игры стартуют сегодня на 20 полигонах в 7 странах мира
В этом году соревнуется рекордное количество стран - 28. Беларусь примет участие в 16 из 28 конкурсов. Один из них - "Снайперский рубеж" - начинается сегодня. Накануне на полигоне Брестский прошла пристрелка участников. Белорусская команда выступит под 17 номером. Соревнования включают в себя 3 этапа: индивидуальный, парный, эстафета. Кроме того, в турнир вне конкурса добавлена снайперская дуэль. Все команды получат одинаковые образцы оружия и оптики, чтобы находиться в равных условиях. В составе каждой - 6 военнослужащих. Всего же на "Снайперском рубеже" представлены 18 стран и 19 сборных. Вне зачета выступит ДОСААФ России.
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