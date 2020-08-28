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Армейские международные игры сегодня продолжатся двумя дисциплинами на Брестском полигоне

На "Снайперском рубеже" команды начнут определять лучших в парном зачете. А спецназовцы завершат первый этап конкурса "Полярная звезда" упражнениями "Прыжок на точность приземления" и "Десантирование". Наканунеони определили лучших в упражнении "Штурм здания". К этому моменту белорусская дружина, которая выступает на Брестском полигоне, показывает отличные результаты. Наша команда уверено лидирует в конкурсе "Снайперский рубеж". Второе место за дружиной из Узбекистана, третье у сборной России.

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