"АрМИ-2020": 5-й день на Брестском полигоне

Сегодня конкурсная программа Армейских игр на Брестском полигоне продолжилась двумя упражнениями состязания "Снайперский рубеж".



На втором этапе этой дисциплины команды начали определять лучших в соревнованиях под названиями "Найди свою" и "Догони". Ночью состоится упражнение "Стрельба с напарника". В соревнованиях "Снайперский рубеж" участвуют военнослужащие из семи стран. Помимо хозяев конкурса, свои команды представили Армения, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Вьетнам. Наша команда по итогам первого этапа лидирует в конкурсе "Снайперский рубеж". Второе место - за дружиной из Узбекистана, третье - у сборной России.



Сегодня на Брестском полигоне должен был продолжиться и конкурс "Полярная звезда", но из-за капризов погоды упражнение перенесли. Сценарий этого состязания состоит из шести этапов, включающих прыжки с парашютом на точность, марш-бросок с преодолением полосы препятствий, огневую подготовку и тактическую медицину. Армейские игры – своеобразная олимпиада для военных. Высокий уровень традиционно показывают белорусские военнослужащие. В 2019 году у Беларуси было четвертое общекомандное место среди 34 стран. В этом году свое мастерство демонстрируют 156 команд из 32 стран. Белорусские военнослужащие принимают участие в 22 конкурсах.



