"АрМИ-2020": четвертый день соревнований на Брестском полигоне

Завтра конкурсная программа Армейских игр на Брестском полигоне продолжится двумя дисциплинами. На "Снайперском рубеже" команды начнут определять лучших в парном зачете. А спецназовцы завершат первый этап конкурса "Полярная звезда" упражнениями "Прыжок на точность приземления" и "Десантирование".