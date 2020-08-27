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"АрМИ-2020": четвертый день соревнований на Брестском полигоне

"АрМИ-2020": планы на пятый день

Завтра конкурсная программа Армейских игр на Брестском полигоне продолжится двумя дисциплинами. На "Снайперском рубеже" команды начнут определять лучших в парном зачете. А спецназовцы завершат первый этап конкурса "Полярная звезда" упражнениями "Прыжок на точность приземления" и "Десантирование".

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