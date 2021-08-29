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"АрМИ-2021": Белорусский экипаж стал первым в третьем заезде гонки "Танковый биатлон"

В третьем заезде индивидуальной гонки конкурса "Танковый биатлон" наш экипаж показал лучшее время - 19 минут 52 секунды. Танк желтый, дорожка третья и все те же соперники - команды из Азербайджана, Казахстана и Сербии. Белорусы поразили все мишени, а это танк, вертолет и гранатомет. Допустили небольшую ошибку на колейном мосту, за что получили 30 секунд штрафного времени. Но это не помешало им показать прекрасный результат гонки.

Жеребьевка конкурса "Танковый биатлон"состоится уже завтра в подмосковном парке "Патриот". По ее итогам станет известно, в какой день и на танке какого цвета команда Беларуси выступит в полуфинале.

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