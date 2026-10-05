"Армия - донор дисциплины и порядка": Хренин чествовал военнообязанных работников АПК

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время чествования отличившихся на военных сборах военнообязанных работников АПК подчеркнул, что армия является донором дисциплины, ответственности и порядка.

Торжественная церемония прошла на плацу 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Участники сборов не только вспомнили армейский уклад, но и прошли серьезную переподготовку - тактическую, огневую, медицинскую и инженерную.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин подчеркнул важность индивидуального подхода к людям, отметив их способность к обучению, адаптации и анализу.

Участники военных сборов проходили переподготовку на протяжении почти двух месяцев.