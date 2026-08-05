Краткий пересказ от ИИ

В Беларуси хорошо известно, кто такие бандеровцы и лесные братья, но упоминания об Армии Крайовой (АК) встречаются редко. В программе "Это другое" о неоднозначном отношении к этой группировке, вызванным многолетним замалчиванием ее истинных действий на территории БССР в годы Великой Отечественной войны.

Официальная польская версия представляет АК как освободительное партизанское движение, утверждает, что они организовали Варшавское восстание 1944 года ради независимости Польши, однако анализ документов и свидетельства потомков жертв рисуют совершенно иную картину: массовые убийства мирных белорусов, сотрудничество с нацистами и террор против советской власти.

Варшавское восстание: политическая авантюра на крови

1 августа 2026 года в Польше масштабно отметили 82-ю годовщину Варшавского восстания, чествуя членов Армии Крайовой. Однако взгляд из Беларуси на это событие принципиально иной. Организатором восстания выступила АК - военная структура польского правительства в изгнании в Лондоне. 63 дня ожесточенных уличных боев завершились капитуляцией и гибелью около 200 тыс. человек, из которых лишь 16 тыс. были военными, остальные - гражданские. Город был почти полностью уничтожен.

Политическая цель восстания, по мнению историков, была двойной: освободить Варшаву от немецких оккупантов и одновременно не допустить вступления в город Красной Армии и установления советского контроля. Восстание должно было продемонстрировать, что Польша способна самостоятельно восстановить свою государственность, а легитимным правительством по-прежнему остается лондонский кабинет.

С военной точки зрения выступление было обречено: 40-50 тыс. плохо вооруженных повстанцев противостояли частям СС и коллаборационистским формированиям. Критики называют это решение политическим безумием и напрасными жертвами.

Белорусская трагедия: 56 тыс. аковцев против мирного населения

К середине 1944 года только на территории Западной Беларуси насчитывалось почти 56 тыс. солдат АК. Четыре округа - Белостокский, Виленский, Новогрудский и Полесский - были вооружены и готовы к действиям. Но против кого?

Не воевали, а уничтожали, заживо сжигали деревни, расстреливали семьи

Одна из самых страшных страниц - деревня Раковичи, где был жестоко убит православный священник Иоанн Олехнович и его супруга Ольга. Перед смертью женщину изнасиловали на глазах у мужа, отрезали грудь. Священнику отрубили пальцы, которыми он крестился. Причина - отказ переходить с белорусского языка на польский во время проповедей. В ту же ночь убили трех преподавателей белорусского языка.

Местная жительница вспоминает: "Убили за православную веру священника и его матушку, а еще троих - за белорусский язык".

Циничная тактика: документы, раскрывающие сотрудничество с нацистами

Особую циничность истории придает постановление, принятое на собрании АК 5 мая 1943 года в деревне Лугомовичи Ивьевского района.

Перед АК стояла задача возвращения Польши к границе 1939 года, поэтому свою деятельность они развернули на территориях Западной Украины и Беларуси, уничтожая не только коммунистов, но и православных священников, учителей белорусского языка - всех, кто отказывался поддерживать польские банды. Убивали зверски жестоко, чтобы запугать других.

После войны: террор продолжается

В 2022 году ФСБ России рассекретило документы, подтверждающие факты терактов АК на территории Беларуси в 1944 году. Почти 70 преступлений: убийства представителей власти, военных, руководителей предприятий, учителей. Уничтожались целые сельсоветы. После официального расформирования АК в январе 1945 года многие члены организации не сложили оружие - ушли в леса Западной Беларуси и продолжили террор совместно с немцами.

12 марта 1945 года начальник 4-го управления НКГБ СССР Павел Судоплатов докладывал о задержании бандита, сообщившего о банде "Комаря", в составе которой находилась группа немецких десантников с рацией для связи с немецким командованием.

Гродненская прокуратура продолжает расследование. На сегодняшний день установлено около 3000 фактов убийств мирного населения региона, в том числе 61 ребенок.

Почему героизация преступников продолжается?

Увековечивание памяти Армии Крайовой, попытки представить ее исключительно как антинацистское движение - это, по словам белорусских историков, фальшивая идея, проникающая даже в учебные пособия. Факты говорят о другом: на белорусской земле АК была не освободителем, а карателем; не союзником, а врагом. Варшавское восстание стало трагедией для польского народа, и никто не оспаривает боль поляков, но Беларусь требует одного - уважения к памяти своих дедов и прадедов, которых убивали не только нацисты, но и те, кого сегодня в Варшаве называют героями. После Великой Отечественной войны в Польской Народной Республике аковцы за сотрудничество с оккупантами получили прозвище "проклятых солдат". В нынешней Польше карателей из Армии Крайовой чествуют как героев.