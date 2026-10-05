Белорусские военнослужащие возвращаются домой после учений ОДКБ

Военнослужащие, представлявшие Беларусь на международных военных учениях, возвращаются домой. Напомним, накануне в России завершилась активная фаза командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2026", а также специальных учений "Поиск" и "Эшелон". Слаженные действия всех компонентов КСОР ОДКБ были продемонстрированы на полигоне Чебаркульский во время проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. После завершения учений заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси наградил отличившихся военнослужащих.

Военнослужащий внутренних войск МВД Беларуси:

"Первое, что я хочу сказать, - это взаимодействие с моими товарищами, именно с подразделениями внутренних войск МВД как у нас, так и с Росгвардией, с коллегами из других стран - Кыргызстана и Казахстана. Поработали с ними, получили опыт, увидели, как они работают, что у них наработано, какие есть сильные стороны, на что нам можно обратить внимание".

Маневры проходили на полигоне в Челябинской области Российской Федерации. Всего в учениях было задействовано около 2 тыс. военнослужащих и 350 единиц вооружения, армейской и спецтехники.