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Данилович: Изменения в Конституцию - это обыденная вещь, которая присутствует во многих государствах мира

Миф, что Конституция США не меняется, в программе "Панорама" развеял ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович.

"Это заблуждение, что не меняется Конституция в США. А поправки конституционные, которые там принимаются, это что не изменение Конституции? - возмутился он. - Это просто не выдерживает никакой критики".

Любой документ юридический - это не застывшая вещь. Жизнь меняется. На одном этапе она была одной. Возникают какие-то внешние и внутренние элементы развития того либо иного общества, государства, которые необходимо учитывать в государственном строительстве. И изменения в Конституцию - это вполне нормальная, достаточно обыденная вещь, которая присутствует во многих государствах мира.
Вячеслав Данилович

По его словам, изменения могут оформляться либо путем принятия определенных законов, либо путем парламентского голосования, либо путем референдума.

Самый демократичный путь, считает он, это проведение конституционных референдумов, когда все граждане, имеющие избирательное право, получают возможность высказываться по предложенным изменениям - поддержать либо не поддержать их.

Очень важно, что этот механизм в современной Республике Беларусь активно используется, подчеркнул он.

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