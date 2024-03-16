3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Данилович: Изменения в Конституцию - это обыденная вещь, которая присутствует во многих государствах мира
Миф, что Конституция США не меняется, в программе "Панорама" развеял ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович.
"Это заблуждение, что не меняется Конституция в США. А поправки конституционные, которые там принимаются, это что не изменение Конституции? - возмутился он. - Это просто не выдерживает никакой критики".
Любой документ юридический - это не застывшая вещь. Жизнь меняется. На одном этапе она была одной. Возникают какие-то внешние и внутренние элементы развития того либо иного общества, государства, которые необходимо учитывать в государственном строительстве. И изменения в Конституцию - это вполне нормальная, достаточно обыденная вещь, которая присутствует во многих государствах мира.
По его словам, изменения могут оформляться либо путем принятия определенных законов, либо путем парламентского голосования, либо путем референдума.
Самый демократичный путь, считает он, это проведение конституционных референдумов, когда все граждане, имеющие избирательное право, получают возможность высказываться по предложенным изменениям - поддержать либо не поддержать их.
Очень важно, что этот механизм в современной Республике Беларусь активно используется, подчеркнул он.
Все интервью смотрите в видео
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов