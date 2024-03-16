Данилович: Изменения в Конституцию - это обыденная вещь, которая присутствует во многих государствах мира

Любой документ юридический - это не застывшая вещь. Жизнь меняется. На одном этапе она была одной. Возникают какие-то внешние и внутренние элементы развития того либо иного общества, государства, которые необходимо учитывать в государственном строительстве. И изменения в Конституцию - это вполне нормальная, достаточно обыденная вещь, которая присутствует во многих государствах мира.

Вячеслав Данилович