ОДКБ проверила готовность: итоги учений "Нерушимое братство - 2026"

Краткий пересказ от ИИ

Осень 2026 года стала для Организации Договора о коллективной безопасности временем масштабной проверки на прочность. Учения прошли на четырех полигонах - от Урала до предгорий Таджикистана.

Всего было задействовано более 1500 военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Витебский район

По легенде, в условном государстве политическая нестабильность привела к массовым протестам и обострению межэтнических противоречий. Коллективным миротворческим силам предстояло разъединить конфликтующие стороны, создать демилитаризованные зоны и гуманитарные коридоры, развернуть контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты, взять под охрану важные объекты и оказать медицинскую помощь пострадавшим.

На полигоне миротворцы отрабатывали тактические действия на стационарном контрольно-пропускном пункте: досмотр личного состава и транспортных средств, предотвращение провоза запрещенных предметов. Развернутый КПП включал защищенные огневые точки, места для размещения личного состава и бронетехники, а также специальные зоны досмотра.

Особенность "Нерушимого братства" 2026 года - привлечение не только воинских формирований, но и подразделений органов внутренних дел, внутренних войск, органов безопасности и МЧС. Миротворческая операция - это всегда комплексная задача, где военные, полицейские и спасатели действуют в единой связке. И, судя по ходу учений, эта связка работала.

Военнослужащий ССО ВС Беларуси:

"С каждым годом все легче работать вместе, потому что наши действия и действия других контингентов очень схожи. Как я заметил, в этом году было совсем несложно отработать, потому что у нас уже очень похожи все действия, и буквально надо было пару раз прогнать и все вместе отработать".

Один из самых напряженных эпизодов - отражение нападения на колонну с гуманитарным грузом. Миротворцы ОДКБ действовали четко и слаженно, продемонстрировав готовность защищать гуманитарные конвои в условиях реальных операций.

Владимир Белый, начальник Генштаба ВС - первый замминистра обороны Беларуси:

"Если говорить о предварительных результатах, которые мы уже знаем, мы можем подводить итоги. Даже то, что мы наблюдали на практическом этапе, показало: был решен ряд очень серьезных задач, которые потребовали от наших обучаемых выполнить нестандартные действия в условиях урбанизированной территории, действовать в населенном пункте, преодолевать водные преграды, широко применять транспортные и авиационные средства, в том числе с применением беспарашютного десантирования. Сегодня в современных условиях надо работать на земле, на воде, в воздухе и, конечно, решать все эти задачи".

Старые Дороги

учения

Еще одна локация, где накануне прошли учения ОДКБ, - полигон Стародорожский в Минской области, где состоялись маневры с совместным формированием РХБ-защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2026". Задача - ликвидация источников биологических угроз в зоне ответственности Коллективных миротворческих сил. Военнослужащие развернули приемно-диагностическое отделение для выявления пациентов с подозрением на опасные инфекции, их изоляции и эвакуации в специализированное медучреждение. Работа велась в условиях строгого противоэпидемического режима, с лабораторной диагностикой методом ПЦР и уничтожением биологически опасных отходов.

Александр Малюх, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Беларуси:

"У нас развернута сортировочная площадка, на которую прибывают пациенты - как гражданские, так и военнослужащие. На машинах скорой помощи специалисты совместного формирования проводят первичный осмотр данного пациента и отбирают у него анализы для проведения ПЦР-исследования".

палата

Особое внимание уделялось биологической разведке. Расчет разведывательной химической машины РХМ-8 производил отбор проб на предполагаемых участках заражения и доставлял их в полевую химическую лабораторию. Современная лаборатория состоит из двух модулей, способных определять наличие в пробах как отравляющих или радиоактивных веществ, так и средств биологического оружия. Анализатор нуклеиновых кислот АНК-32 позволял проводить полимеразную цепную реакцию в реальном времени, одновременно анализируя 32 пробы.

Андрей Лаходынов, офицер группы подготовки разбора учений:

"Мы уделяем особое внимание взаимодействию военной системы здравоохранения с гражданской. Это происходит как в плане лечения пациентов, так и в проведении исследований на выявление тех или иных возбудителей инфекции".

Что показала эта осенняя серия подготовки? Во-первых, ОДКБ продолжает наращивать практическую составляющую подготовки - учения становятся все более комплексными, с привлечением не только военных, но и полиции, спасателей, медиков, химиков. Во-вторых, акцент делается на современные технологии: беспилотники, робототехнику, полевые лаборатории. "Приближение зон нестабильности непосредственно к границам наших государств" - эта формула из выступления генерала Сердюкова, пожалуй, точнее всего объясняет, зачем нужны эти учения. Они не демонстрация силы, а проверка готовности к реальным вызовам. И судя по тому, как прошла осень 2026 года, эту проверку Коллективные силы ОДКБ выдержали.