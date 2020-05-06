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Парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Всего в параде приняли участие более 3 000 военнослужащих и 170 единиц техники. Особенностью парада этого года является то, что в нем приняли участие только новые и модернизированные образцы. 19 парадных расчетов в составе пешей колонны и 16 расчетов в составе механизированной колонны. Возглавил колонну танк Т-34.
В воздушном параде над Минском приняли участие истребители Су-30СМ, МиГ-29, штурмовики Су-25, а также учебно-боевые самолеты Як-130, учебно-тренировочные самолеты Л-39, военно-транспортные самолеты Ил-76, Ан-26. Над столицей пролетели вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ5.
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