В Беларуси продолжается проверка боеготовности

Проверка боевой готовности отдельных подразделений силового блока продолжается. На этот раз проверяют танковый батальон 19-й отдельной механизированной бригады. На пункте управления Генерального штаба документ оперативному дежурному вручил заместитель государственного секретаря Совета безопасности. Таким образом проверяется еще и то, как работает вся система управления, в том числе как должностные лица способны своевременно принимать решения, доводить задачи и контролировать выполнение поставленных задач.

Андрей Горбатенко, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:

"Начиная очередной этап проверки, мы говорили, что будем проверять, как функционирует система управления всем силовым блоком. Поэтому порядок доведения таких распоряжений каждый раз будет разным, - указал Андрей Горбатенко. - Мы проверяем, как работает вся система управления, как должностные лица способны своевременно принимать решения, доводить задачи и контролировать выполнение поставленных задач".

По итогам проверки результаты проанализируют и доложат главе государства. Выявленные моменты учтут при дальнейшей подготовке соединений и воинских частей.