25 ноября в Беларуси стартовала проверка одного из важнейших элементов системы национальной безопасности - отрядов народного ополчения. Она охватит всю вертикаль - от правительства до местных исполкомов.

Как сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, распоряжения Президента о проверке были вручены во всех областях Беларуси. Он лично передал конверт с распоряжением главы государства губернатору Минской области. В каждой области проверят 2-3 райисполкома, в каждом из них - 1-3 сельсовета, которые непосредственно формируют отряды. Особое внимание - взаимодействию с Вооруженными Силами по получению оружия и боеприпасов, а также занятиям по боевому слаживанию под руководством территориальных органов МВД. Именно за милицией - непосредственное руководство отрядами на местах.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

“Те, кто входят в состав народного ополчения, понимают, какие на них возложены задачи, умеют обращаться с оружием. Предварительное изучение и оценка показали, что народ воспринял это абсолютно правильно, адекватно. Сегодня народ Беларуси понимает, что только все вместе мы сможем выполнить задачу по защите своей любимой Республики Беларусь. А это, наверное, самое главное. Когда народ это понимает, когда народ готов выступить на защиту в особый период времени и защитить свою страну - это очень важный элемент. Такую страну победить просто невозможно. Поэтому этот важнейший элемент сегодня подвергнут проверке”.

В Витебской области также проходит проверка системы формирования народного ополчения. Председатель Витебского облисполкома Павел Муравейко принял от советника госсекретаря Совбеза Сергея Куприка пакет с поручением Президента о проведении проверки. Проверка, охватывающая всю страну, официально распространилась на северо-восточный регион, граничащий с Россией, Латвией и Литвой.

Витебская область имеет важное стратегическое значение. Отметим, что проверка была инициирована после посещения Александром Лукашенко Верхнедвинского района в Витебской области, где он поручил “на практике проверить, все ли предусмотрено".

Павел Муравейко, председатель Витебского облисполкома:

"К работе привлекаются все структуры местной власти. Это и органы внутренних дел, и органы государственной безопасности, и военные комиссариаты, и сами сельские и районные советы. Наши граждане должны быть готовы к защите своего Отечества. Народное ополчение сформировано исключительно из добровольцев. Это мотивированные люди, которые знают, что в случае какой-то угрозы или какой-то опасности они будут обеспечивать охрану своих жилищ, своих домов, своих районов. Уверен, что область сработает хорошо, и все задачи, которые поставлены перед нами в рамках данного мероприятия, будут выполнены качественно".

Напомним, накануне был подписан указ Президента о народном ополчении. Таким образом, создана вся правовая база для полноценной проверки народного ополчения - самой массовой структуры в системе военной организации, которая призвана защищать Отечество. По итогам проверки результаты доложат главе государства, который держит вопросы защиты суверенитета и территориальной целостности на личном контроле.