В "Техномаге" создают бронежилеты полного цикла - от научных разработок до швейной мастерской

Краткий пересказ от ИИ

Все начиналось в небольшом помещении Физико-технического института Академии наук Беларуси, где и сегодня базируется научно-производственный центр "Техномаг".

Это предприятие выросло из разработок конца 80-х. Тогда институт получил заказ на создание легендарного афганского бронежилета, а его создатели были удостоены государственной премии. У военнослужащих тоже существует своя мода, ведь для них важна не только надежность, но и чтобы костюмчик сидел. Но вся эта красота ничего не стоит без бронепанели, которая останавливает и осколки, и пули. А значит, только благодаря науке и моде можно создать надежную и эффективную экипировку.

Для Беларуси это уникальное предприятие. Оно замкнуло на себе полный цикл: от научных исследований и разработки материалов до серийного выпуска средств защиты. Мы сейчас находимся в помещении. Это своего рода гардеробная военнослужащего, где представлены различные виды формы, в том числе экипировка.

Никита Кукреш, начальник НПЦ "Техномаг" Физико-технического института НАН Беларуси:

"Абсолютно все производим самостоятельно, ничего не закупаем. Это предприятие Национальной академии наук Республики Беларусь. Совместно с учеными мы постоянно разрабатываем, начиная от панелей, заканчивая различной экипировкой. При изготовлении каких-либо изделий мы отталкиваемся именно от заказчика, потому что у каждого военнослужащего свои личные специфики и задачи, кому-то нужно абсолютно разное. И мы всегда всем идем навстречу. Вот здесь скрыто носимый бронежилет, а здесь жилетка для скрытого ношения. Она тоже противопульная, защищает от пуль ПМ и АПС, осколков гранаты".

экипировка

Вспоминается фильм "Джон Уик". Хорошо помнится его костюмчик из кевлара, который защищает непосредственно от пуль и осколков.

Никита Кукреш, начальник НПЦ "Техномаг" Физико-технического института НАН Беларуси:

"К сожалению, в обычные костюмы такое, наверное, противопульное, вставить будет тяжело. Но есть жилетка, которую я вам показывал, скрыто носимый жилет есть. Также сейчас мы разрабатываем противоосколочные жилеты, куртки для защиты от осколков. Вот это, может быть, и можно будет уже сравнить с какими-то джон-уиковскими историями. Ну а пока что-то противопульное, похожее, - это кожаный чемодан, который используется для защиты охраняемых лиц. Работает он в таком варианте".

Для человека непосвященного сложно представить, что керамика может быть разной по составу. В зависимости от этого меняются ее вес и плотность. А ведь для бойцов, которые выполняют специальные задачи, каждый грамм имеет значение. Долгое время панель пятого класса весила 3,5 килограмма, но недавно здесь освоили производство панелей из карбида кремния и карбида бора - самого легкого материала для такой защиты.

Никита Кукреш, начальник НПЦ "Техномаг" Физико-технического института НАН Беларуси:

"Это панель пятого класса защиты, весит она 3,2 кг. А вот есть у нас такая же панель пятого класса, которая весит 2,6 кг. Вот эта же панель сделана из карбида бора. Для примера: вот панель пятого класса - 2,6 кг, а вот 2,5 кг, четвертый класс, 100 граммов всего".

Представьте: у выходящего на задачу военнослужащего при себе оружие, дополнительные боекомплекты, одежда, которая добавляет веса в зависимости от погодных условий и времени года, плюс средства личной защиты. В среднем вес экипировки и снаряжения может достигать 30 килограммов. Опять же, все зависит от задач. Именно поэтому здесь работают над тем, чтобы бронеплита была и надежной, и легкой, а также повышала эффективность бойца.

военнослужащий в экипировке

Александр Изобелло, начальник отдела специальных технологий обработки материалов давлением Физико-технического института НАН Беларуси:

"Производство композитных панелей у нас организовано в Физико-техническом институте: полный цикл. То есть это панели разных классов защиты: БР-4 и БР-5. Они проходят путь от закупки и приобретения сырья до выхода готовой продукции, ее контроля с паспортом изделия и всех типов испытаний, после чего поступают дальше заказчику".

На участке рентгенотелевизионного контроля каждая панель проходит стопроцентную проверку. Система позволяет заглянуть внутрь материала и выявить малейшие дефекты, проверить плитки на наличие примесей и трещин. Если есть хоть малейший изъян, изделие отбраковывается. Как бы пафосно это ни звучало, безопасность нашего силового блока находится в том числе и в женских руках. Именно в этих швейных мастерских шьют чехлы для бронепластин и формируют бронежилет как готовое изделие.

Елена Леонидовна всю жизнь шила обычную одежду, работала в центре моды. Но захотелось расти и постигать новые грани профессии. Променяла кружево на кевларовую ткань.

Елена Труханович, начальник производства НПЦ "Техномаг" Физико-технического института НАН Беларуси:

"Требования здесь отличаются от простого швейного производства тем, что здесь нет норм отклонений. Здесь все должно быть четко: миллиметр в миллиметр, количество стежков, длина шва, количество строчек - все это оговорено, и все должно соответствовать. Мы понимаем, насколько это важно, как это потом будет влиять на безопасность".

Алла Ивановна здесь работает более 10 лет, у нее на глазах предприятие росло и развивалось. Именно она помнит и падения, и взлеты.

От нее зависит конструкция изделия. В обычной жизни мы не предъявляем подобных требований к одежде. Здесь же важно все - и то, где находится карман, и какой формы сумки для транспортировки, например, дронов.

Алла Шульга, конструктор НПЦ "Техномаг" Физико-технического института НАН Беларуси:

"К нам приходят военнослужащие с какими-то своими идеями, с какими-то своими запросами. Они нам это озвучивают. Ну, мы пытаемся это все воссоздать на бумаге, потом переносим на ткань, подбираем. Делаем опытный образец. После этого они носят, пробуют, рассказывают, что не так, что так, что понравилось, что не понравилось. После этого мы дорабатываем это все. Мы понимаем, что мы работаем для военнослужащих, у них свои задачи, требования. Понимаем, что в первую очередь мы должны успеть их обеспечить всем".

Перед тем как партию бронежилетов отдадут тем, кому она предназначается, каждый бронежилет в обязательном порядке проходит испытания в лабораторных условиях. Сегодня наши условия не идеальны, но в целом мы сможем показать, как происходит отстрел бронепластин.

"От первого выстрела к последующему берется отступ. Минимально - 2,5 см. Почему 2,5? Потому что в методике испытания от края панели либо от первого выстрела берется отступ 5 калибров. Самый маленький калибр у нас 5,45", - рассказал испытатель бронежилетов.

Проверка бронежилетов - это особый ритуал. Специалисты проводят отстрел изделий в зависимости от их класса. Второй класс отстреливают из пистолетов, четвертый - из АК, а пятый - преимущественно из снайперских винтовок.

Главный критерий качественного бронежилета - не просто непробитие, а степень запреградного действия. И если в этом бронежилете допустимая запреградка 2 см, то в Европе и Соединенных Штатах этот критерий гораздо выше. А ведь именно от него зависит степень повреждения внутренних органов бойца, а значит, и его безопасность.

Предприятие выпускает не только бронежилеты или броники, как их ласково называют бойцы, но и защитные щиты для спецподразделений. Один из таких щитов совсем недавно спас жизни бойцов спецподразделения "Циклон" в Гродненской области. Сегодня предприятие освоило и бронирование техники. Вес увеличивается всего на 80 кг, но защита от гранат и пуль до второго класса обеспечена.

Александр Изобелло, начальник отдела специальных технологий обработки материалов давлением Физико-технического института НАН Беларуси:

"Противоосколочный подбой используется на технике для защиты экипажа от поражения первичными и вторичными осколками. Первичные осколки возникают у нас при попадании средств поражения - это пули, различные осколочно-фугасные снаряды, мины. Это могут быть как осколки самой брони, отколовшиеся, либо какие-то узлы от корпуса машины, болты, различные крепежи, которые продолжают движение и уже тоже задерживаются противоосколочным подбоем".

История развития всех нынешних войн показывает, что локализация производства, изготовление всех деталей, сырье - все должно быть под руками. С одной стороны, это импортозамещение и работа в интересах нашей экономики, с другой - национальная безопасность. На этом предприятии каждый день работают над тем, чтобы наша армия и в целом силовой блок были сильнее, а солдаты - защищеннее. И пусть эта работа не всегда заметна, но именно такие производства создают основу безопасности страны.