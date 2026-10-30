Выпуск летчиков состоялся в Военной академии

Выпуск летчиков состоялся в главном военном вузе страны. Карьера военных пилотов сегодня началась у 20 лейтенантов. Большая часть из них будет проходить службу в Вооруженных Силах Беларуси, двое - в органах пограничной службы и столько же - в МЧС. Буквально неделю назад, еще курсантами, они выполняли полеты в одной из авиационных воинских частей, после чего сдали госэкзамен, а сегодня выпускники вместе с дипломами об окончании Военной академии получили свои первые офицерские погоны.

Семен Александрович, выпускник Военной академии:

"Сначала полгода обучаемся здесь, в Военной академии, все теоретически изучаем, потом, через полгода, уезжаем на стажировку, там 3-4-5 месяцев находимся, практически отрабатываем наши навыки".

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

"Долгожданные офицеры, пилоты, потому что задачи стоят перед Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны (а их сегодня к нам приходит 16 офицеров-выпускников) большие: в первую очередь боевое дежурство по противовоздушной обороне. Выпускники также вольются в авиационные базы, где после подготовки, переучивания, выполнения определенных норм налета также заступят на боевое дежурство".

Как было замечено во время торжественной церемонии, профессия летчика требует высочайшей дисциплинированности, высокого умения действовать в сложных ситуациях и принимать грамотные решения. Для этого требуется много практики. За время учебы будущие военные пилоты осваивают большое количество типов воздушных судов: как самолетов, так и вертолетов, на аэродромах ДОСААФ и авиачастей ВВС и ПВО. Летной специальности курсанты академии обучаются 4 года и 3 месяца.