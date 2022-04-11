Армия Беларуси выполняет задачи по усилению границы - воздушные рубежи под контролем ЗРК С-300 и "Тор-М2"

Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Беларуси: Обстановка вокруг Республики Беларусь с каждым днем становится напряженней. Увеличивается, в частности, воздушная составляющая вокруг нашей Республики Беларусь. Мы видим буквально за вчерашние сутки плюс десять американских самолетов приземлились на аэродроме в Польше. Ежедневно боевая авиация вокруг Республики Беларусь на сопредельной территории выполняет от 60 до 100 боевых вылетов. Каждый день, каждые сутки мы фиксируем полеты вдоль государственной границы самолетов-разведчиков, не только пилотируемых. Это и стратегическая разведка, которая ведется беспилотными летательными аппаратами стратегического назначения, и оперативно-тактического уровня. Каждый день в воздухе висят самолеты дальнего локационного обнаружения. И это все накладывает определенный отпечаток.