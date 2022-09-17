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Армия Крайова - кого принимали в ряды предателей
В Беларуси отряды Армии Крайовой создавались на базе антисоветских подпольных польских военных организаций. Это была достаточно многочисленная структура - десятки тысяч человек, многие из которых действовали в районе Лиды, Новогрудка и Щучина. Они имели своих агентов, связных, разведчиков из местного населения. Многие бойцы АК были родом из этих мест.
Мелкие формирования Армии Крайовой очень часто состояли из местного населения. Их, как правило, вербовали учителя бывших польских школ, ведь они как никто знали количество молодежи в том или ином населенном пункте. Однако действия этих людей были отнюдь не позитивными.
Они брали лошадей у крестьян, постоянно забирали и отнимали продукты. У них была главная задача -возвращение Западной Беларуси к Польше.
Командирами округов, инспекторатов, компаний и обводов должны были быть кадровые военные - это обязательное условие. Как и то, что все должны быть поляками. По словам аналитика Белорусского института стратегических исследований Игоря Валахановича, ни евреи, ни белорусы, ни русские, ни немцы в ряды Армии Крайовой не принимались.
Сотрудничество с нацистами для подразделений Армии Крайовой также было нормой. Оно наблюдалось во всех районах Западной Беларуси. Но наиболее тесные контакты оккупационных властей и АКовцев задокументированы в Новогрудском округе.Нацисты позволяли местному командованию Армии Крайовой проводить мобилизацию в свои формирования, в обмен АКовцы обещали поставлять людей для принудительного угона в Германию. Зверства и террор против белорусов учащались.
АКовцы постоянно ждали удобного момента, зверски издевались над людьми, шпионили и, как самые настоящие предатели, были по обестороны конфликта.
Подробнее о деятельности Армии Крайовой на территории Беларуси - в документальном фильме "АК. Армия проклятых".
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