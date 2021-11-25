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Армия подавляет массовые беспорядки в городе Сулеймания

То, от чего бегут иракцы. Кадры из иракского Курдистана. В городе Сулеймания армия подавляет массовые беспорядки. Накануне здесь вспыхнул бунт, вызванный бедственным положением населения, которое страдает от дефицита продовольствия и высоких цен. По улицам города передвигаются военная техника и вооруженные люди, ведущие огонь на поражение.

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