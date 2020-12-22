Армия помогает бороться с COVID-19

Помощь белорусским медикам в борьбе с коронавирусом оказывает и армия. Военные химики обрабатывают административные здания, школы, детские сады и больницы. Подразделения уже провели дезинфекцию 600 объектов, а это порядка 700 тысяч квадратных метров. Работы проводятся в Минске, Молодечно, Березино и Слуцке. В арсенале специалистов - современные средства индивидуальной защиты, а также специальные растворы.