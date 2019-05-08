"Армия тьмы" сегодня в эфире "Беларусь 1" после "Панорамы"

Война отняла у них детство - воспоминания малолетних узников концлагерей, у которых забирали кровь для немецких солдат и которых использовали как живой щит от наступающих частей Красной армии. Документы из архивов Германии, где черным по белому о преступлениях вермахта на оккупированной территории Беларуси. Заключительная серия трилогии документальных расследований Агентства теленовостей "Армия тьмы" сегодня в эфире "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".



