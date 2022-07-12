Аромат Франции с белорусским оттенком - как выращивают крупнейшие в стране лавандовые плантации?

На белорусских полях выращивают не только привычные культуры, есть место и для экспериментов. Одна из самых крупных лавандовых плантаций в стране принадлежит фермеру из Ветковского района. Белорусский Прованс привлекает туристов, фотографов и блогеров. В планах у хозяина активное развитие культуры. Надо отметить, что частные фермы рентабельны, легче подстраиваются под запросы потребителей, не боятся экспериментировать и тем самым работают на импортозамещение. Николай Скинтиян продолжит.

Белорусские фермеры осваивают экзотические культуры

Более 20 лет назад фермер Олег Добуляк переехал с семьей из Молдовы в Гомельскую область. Позже основал здесь собственное хозяйство. Первый сезон прошел неудачно - майский жук уничтожил яблоневые саженцы. Зато выжила лаванда, привезенная с родины - семья посадила несколько кустов для себя. С тех пор белорусский Прованс увеличился до трех гектаров.





Приятно, что людям хорошо в нашем поле, они довольны, спокойны. Мы режем лаванду в подарок, на продажу. Олег Добуляк, фермер

Лаванда успешно адаптировалась к белорусскому климату

Удаление сорняков и просто бережный уход - ничего сверхъестественного для выращивания лаванды не нужно. Поначалу коллеги фермера недоумевали, почему выбрал именно эту культуру, мол, не приживется. Однако растение, как выяснилось, не такое уж и прихотливое.

Как оказалось, лаванда неплохо адаптировалась к нашему климату. Зимует хорошо, даже при минус 25. А вот резкие перепады температур культура переносит с трудом. В остальном, говорит фермер, проблем не возникает.

Белорусский Прованс

Планы у хозяйства амбициозные - максимально расширить угодья и производить сырье для натурального эфирного масла. Сейчас на ферме продают букеты лаванды и развивают инфраструктуру - возле плантации расположились уютные домики для туристов, также есть фотозоны. Отдохнуть в Ветковский район приезжают со всех уголковстраны.





Этим летом мы приехали в гости к бабушкам и случайно увидели в интернете картинку красивых полей. Удивительная локация, одно из красивейших мест Беларуси.

На полесской почве растут и другие необычные для наших широт растения, в том числе настоящая южная экзотика.

Обтрушиваю сухие листики. Вообще они обрезаются, чтобы было хорошее цветение на следующий год. Олег Добуляк, фермер