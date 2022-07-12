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Аромат Франции с белорусским оттенком - как выращивают крупнейшие в стране лавандовые плантации?
На белорусских полях выращивают не только привычные культуры, есть место и для экспериментов. Одна из самых крупных лавандовых плантаций в стране принадлежит фермеру из Ветковского района. Белорусский Прованс привлекает туристов, фотографов и блогеров. В планах у хозяина активное развитие культуры. Надо отметить, что частные фермы рентабельны, легче подстраиваются под запросы потребителей, не боятся экспериментировать и тем самым работают на импортозамещение. Николай Скинтиян продолжит.
Белорусские фермеры осваивают экзотические культуры
Более 20 лет назад фермер Олег Добуляк переехал с семьей из Молдовы в Гомельскую область. Позже основал здесь собственное хозяйство. Первый сезон прошел неудачно - майский жук уничтожил яблоневые саженцы. Зато выжила лаванда, привезенная с родины - семья посадила несколько кустов для себя. С тех пор белорусский Прованс увеличился до трех гектаров.
Приятно, что людям хорошо в нашем поле, они довольны, спокойны. Мы режем лаванду в подарок, на продажу.
Лаванда успешно адаптировалась к белорусскому климату
Удаление сорняков и просто бережный уход - ничего сверхъестественного для выращивания лаванды не нужно. Поначалу коллеги фермера недоумевали, почему выбрал именно эту культуру, мол, не приживется. Однако растение, как выяснилось, не такое уж и прихотливое.
Как оказалось, лаванда неплохо адаптировалась к нашему климату. Зимует хорошо, даже при минус 25. А вот резкие перепады температур культура переносит с трудом. В остальном, говорит фермер, проблем не возникает.
Белорусский Прованс
Планы у хозяйства амбициозные - максимально расширить угодья и производить сырье для натурального эфирного масла. Сейчас на ферме продают букеты лаванды и развивают инфраструктуру - возле плантации расположились уютные домики для туристов, также есть фотозоны. Отдохнуть в Ветковский район приезжают со всех уголковстраны.
Этим летом мы приехали в гости к бабушкам и случайно увидели в интернете картинку красивых полей. Удивительная локация, одно из красивейших мест Беларуси.
На полесской почве растут и другие необычные для наших широт растения, в том числе настоящая южная экзотика.
Обтрушиваю сухие листики. Вообще они обрезаются, чтобы было хорошее цветение на следующий год.
Юкка - еще одна изюминка фермерского хозяйства. Цветы выращивают для озеленения городов, растение стойко переносит засуху. Есть здесь гибискусы, розы, более 20 сортов земляники и многое другое. Эксперимент с лавандой удался, так что есть виды и на другие культуры с перспективой на промышленные масштабы.
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