Ароматная хвоя - способ создать новогоднее настроение и почувствовать приближение праздника

До Нового года остаются считанные дни. В это предпраздничное время по всей стране активно работают елочные базары. Только в Витебской области их две сотни. По словам лесников, когда за окном дождь, то ароматная хвоя - единственный способ создать новогоднее настроение и почувствовать приближение праздника. В этом году в северном регионе планируют реализовать 50 тысяч елей и сосен. Есть в ассортименте и модные новогодние деревья в кадках. Ольга Масловская отправилась за елочкой.





В Витебской области планируют реализовать 50 тысяч новогодних елей

Ровные ряды темно-зеленой хвои. На плантации новогодних елей в Сенненском районе идет заготовка деревьев. На последние выходные года традиционно приходится ажиотажный спрос на ароматный символ праздника. Всего здесь планируют продать не меньше 4 тысяч деревьев.

Заготовка елей идет вручную. Срубают деревца, которым не меньше семи лет. Самые популярные модели этого года - вот такие пушистые елочки высотой не больше двух метров.

Живые красавицы в подарок от лесничеств

Одна из них украсит праздник в Сенненской школе-интернате для детей-сирот. Такие подарки от лесничеств получили уже 80 детских учреждений северного региона. А эту шикарную шестиметровую ель, вокруг которой кружат хоровод воспитанники интерната, везли на специальном транспорте, потом три дня придавали ей лоск.

В Витебской области работают 200 елочных базаров

Праздничное настроение и на елочных базарах. Продавать деревья помогают сказочные помощники. Цена в зависимости от высоты дерева - от 10 до 20 рублей. Семья Кондратьевых за новогодней елкой приехала всем составом. Выбор лесной красавицы доверили дочери.

Второй год подряд лесничества реализуют новогодние деревья в кадках. Если и после Нового года за окном будет плюс, высадить такое дерево можно не дожидаясь весны.

На трассах области работают новогодние патрули

И еще одна рекомендация от специалистов: не отправляться самостоятельно в лес за елкой или сосной. Иначе сказочное путешествие может закончиться совсем не празднично.