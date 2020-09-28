"Арсенал" для "мирного" протеста

Самодельный еж, болты, нож, дубинка. Такой "арсенал" нашли у жителя Лиды, который приехал в столицу на так называемый мирный протест. Как сообщает МВД, накануне в Минске во время несанкционированных акций на проспекте Машерова были задержаны агрессивно настроенные молодые люди. Среди них был и 22-летний житель Лиды. По словам мужчины, ежи и болты ему нужны были, чтобы атаковать милицейские машины, разбивать стекла, прокалывать шины. А дубинка с металлическим стержнем, видимо, предназначалась уже для самих сотрудников ОМОНа.



Молодому человеку придется ответить по закону в рамках Административного кодекса, но не исключено, что и в рамках Уголовного. Учитывая то настроение, с которым он приехал в Минск.



