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"Арсенал Родины": чем знаменита первая белорусская РЛС

Роса - стелющаяся по земле. Этот принцип заложен в радиолокационной станции обнаружения маловысотных целей. Это первая РЛС, которая была разработана в Беларуси.

Комплекс во всей красе презентует Агентство теленовостей в проекте "Арсенал Родины". Чем отличается отечественная станция от мировых аналогов и какой она предстала уже в современной независимой Беларуси?

Итак, представляем эволюцию радиолокационных станций, вместе с Военпромом Беларуси - комплекс "Роса" (видео).

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