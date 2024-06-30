"Арсенал Родины": чем знаменита первая белорусская РЛС

Роса - стелющаяся по земле. Этот принцип заложен в радиолокационной станции обнаружения маловысотных целей. Это первая РЛС, которая была разработана в Беларуси.

Комплекс во всей красе презентует Агентство теленовостей в проекте "Арсенал Родины". Чем отличается отечественная станция от мировых аналогов и какой она предстала уже в современной независимой Беларуси?