Арсений Дедок: Я выйду - и я свободный гражданин, полноправный член нашего общества и государства

В день политзаключенных корреспондент АТН записала разговор с человеком, которого называют "палітвязнем". Арсений Дедок четыре раза привлекался за участие в митингах в 2020 году, а сегодня отбывает наказание на "химии" в Витебске.

Молодой человек, сидя в кафе, признается, что в жизни есть моменты, которые меняют ощущение всего: ощущение ветра, свежего воздуха, цветов, деревьев. "Да и в принципе жизнь начинаешь ценить во всех ее проявлениях и мелочах", - делает вывод парень.

Сегодня его дни идут по расписанию. "Я работаю на лесопилке, занимаюсь переработкой дерева в щепу, сказал бы, что это интересный опыт", - говорит Арсений.

Согласился на интервью, потому что произошло понимание того, что было в 2020-м: "Четкое понимание, что буквально один неверный шаг, одна искра - и все".





В 2020 году, считает Арсений, речь шла не столько о действующей власти или о неких отдельных людях, сколько о том, чтобы все изменить. И причем те люди, которые об этом активно высказывались, были не готовы взять на себя ответственность. Пугало осознание, что кто-то из этих людей завтра сможет что-то возглавить, осознание того, что в стране - в ее границах, с ее государственными символами и в целом с нашим обществом могут произойти достаточно скорбные вещи вплоть до полного исчезновения.

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Арсений Дедок считает себя патриотом, а о тех, кто уехал, сказал: "Сложно говорить о патриотизме и сложно говорить о любви к Родине, когда ты призываешь к тому, чтобы против твоей страны вводили санкции, которые убивают экономику и которые бьют по обычным гражданам. Есть люди, которые очень сильно хотели бы вернуться, которые осознают, что их место тут, что их корни тут, что это их Родина. Я думаю, что у всех тех, кто готов принять и осознать многие вещи, открыт путь обратно в Беларусь".

Свое решение не уезжать, а остаться в стране молодой человек объяснил тем, что не видит себя вне Беларуси. За 20 лет жизни Беларусь дала многое для развития.

По его словам, настоящие патриоты еще могут вернуться в наше общество и стать частью нашей огромной семьи. Главное - принять и понять, что ты не боишься ответственности.

Пострадали люди, которые не до конца осознавали, считает Арсений, а те, кто уехал, они осознают, на какие риски и на какие жертвы они ведут людей: "Это бесчеловечно!"

То количество негатива, которое уехавшие принесли для общества и государства, и то, что они продолжают делать, не может оставаться без осуждения, считает Дедок.

"Я выйду - и я свободный гражданин, полноправный член нашего общества и государства, - уверен он. - Променять это на статус беженца и людей с непонятными паспортами, мне кажется, что это глупо. Трудно признать свою ошибку и то, что они были в чем-то неправы. Но глубоко в душе они это понимают".