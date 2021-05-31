Арт-галерея "Университет культуры" представляет "Поэзию танца"

По случаю даты в художественной галерее университета - выставка под названием "Поэзия танца". Более сотни экспонатов позволяют проследить историю современной белорусской хореографической школы. Эскизы художника Юрия Пискуна и образцы концертных костюмов. Афиши и фотоснимки разных лет. Награды известного дэнс-коллектива на международных конкурсах и фестивалях. Отдельный стенд - пресс-публикации, посвященные ансамблю под руководством Светланы Гутковской.