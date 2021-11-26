Арт-маршрут для минчан в рубрике "Променад"

Партитуры Сергея Прокофьева 26 ноября оживут на сцене Большого театра Беларуси. В репертуарной афише - волшебная сказка Шарля Перо "Золушка". 27 ноября в музее "Лошицкая усадьба" состоится музыкальный вечер. В программе белорусские и стародавние романсы. Выставочные площадки Минска акцентируют внимание на нумизматах и сторонниках концептуального искусства. Арт-маршрут для эстетов смотрите врубрике "Променад" (видео).