ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Арт-маршрут для минчан в рубрике "Променад"

Партитуры Сергея Прокофьева 26 ноября оживут на сцене Большого театра Беларуси. В репертуарной афише - волшебная сказка Шарля Перо "Золушка". 27 ноября в музее "Лошицкая усадьба" состоится музыкальный вечер. В программе белорусские и стародавние романсы. Выставочные площадки Минска акцентируют внимание на нумизматах и сторонниках концептуального искусства. Арт-маршрут для эстетов смотрите врубрике "Променад" (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все