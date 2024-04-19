Арт-пароли и культурные явки в рубрике "Променад"

Бессонница сегодня официально в расписании белорусских хранилищ книжного наследия. Библионочь - повод бодрствовать до последнего читателя. Премьера в Художественном. В храме муз прописалась национальная графическая школа в ракурсах народного Шаранговича. А "Минская весна" раскрасит фестивальную гамму Белгосфилармонии интонациями барокко. Приглашаем на "Променад" (видео).