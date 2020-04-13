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Арт-проект "Чытаем класіку разам" к 90-летию со дня рождения Владимира Короткевича
Еще об одном проекте Белтелерадиокомпании. Совместно с Министерством культуры сегодня мы запустили арт-проект "Чытаем класіку разам", посвященный 90-летию со дня рождения Владимира Короткевича. Роман "Каласы пад сярпом тваім" зазвучит онлайн-голосами белорусских артистов, журналистов, культурных и общественных деятелей. Съемочная площадка развернулась в залах Музея истории белорусской литературы. Бекстейдж - у Дарьи Тарасовой.
Свой голос роману подарят 55 чтецов. Для каждого микрофон с индивидуальными настройками в зависимости от голосового диапазона. Специально для проекта "Каласы пад сярпом тваім" разбили на подглавы. Минимальный хронометраж озвучивания 15 минут. Максимальный - более часа.
Для съемок в музее выбрали две ламповые локации
Первая из них напомнит зрителю кабинет, в котором писал Короткевич. Вторая еще более уютная - гостиная. 925 страниц за этими столами, конечно, не прочтут. Для каждого съемочного дня, а всего их 14, новая точка. Озвучивать слова белорусского классика будут по главам.
Сигнал из четырех камер и звуковое сопровождение поступает в мобильную студию Белтелерадиокомпании
Первой итоговую картинку видит команда, которая работает этажом ниже. Сигнал из четырех камер, а вместе с ним и звуковое сопровождение поступает в мобильную студию Белтелерадиокомпании. Это часть ПТС "Янина", которая физически собирается всего изнескольких кейсов.
Встреча с виртуальной аудиторией в 16 часов. Главы будут появляться на YouTube-канале и во всех социальных сетях музея. Поддержат проект "Чытаем класіку разам" и платформы Белтелерадиокомпании. Следите за обновлениями на сайте телеканала
Для чтений представлена книга из фондов музея. После того, как она пройдет через акцию, издание станет экспонатом и займет свое место в одной из экспозиций. Кстати, каждый участник такого литературного марафона может принести и свой экземпляр, чтобы показать, что в его библиотеке также есть Владимир Короткевич.
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