Арт-проект "Чытаем класіку разам" к 90-летию со дня рождения Владимира Короткевича

Еще об одном проекте Белтелерадиокомпании. Совместно с Министерством культуры сегодня мы запустили арт-проект "Чытаем класіку разам", посвященный 90-летию со дня рождения Владимира Короткевича. Роман "Каласы пад сярпом тваім" зазвучит онлайн-голосами белорусских артистов, журналистов, культурных и общественных деятелей. Съемочная площадка развернулась в залах Музея истории белорусской литературы. Бекстейдж - у Дарьи Тарасовой.



Свой голос роману подарят 55 чтецов. Для каждого микрофон с индивидуальными настройками в зависимости от голосового диапазона. Специально для проекта "Каласы пад сярпом тваім" разбили на подглавы. Минимальный хронометраж озвучивания 15 минут. Максимальный - более часа.





Для съемок в музее выбрали две ламповые локации

Первая из них напомнит зрителю кабинет, в котором писал Короткевич. Вторая еще более уютная - гостиная. 925 страниц за этими столами, конечно, не прочтут. Для каждого съемочного дня, а всего их 14, новая точка. Озвучивать слова белорусского классика будут по главам.



Сигнал из четырех камер и звуковое сопровождение поступает в мобильную студию Белтелерадиокомпании

Первой итоговую картинку видит команда, которая работает этажом ниже. Сигнал из четырех камер, а вместе с ним и звуковое сопровождение поступает в мобильную студию Белтелерадиокомпании. Это часть ПТС "Янина", которая физически собирается всего изнескольких кейсов.

Встреча с виртуальной аудиторией в 16 часов. Главы будут появляться на YouTube-канале и во всех социальных сетях музея. Поддержат проект "Чытаем класіку разам" и платформы Белтелерадиокомпании. Следите за обновлениями на сайте телеканала