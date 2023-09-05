3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Арт-спасение Полины Монжаренко
Искусство как спасение. Занятия живописью стали стимулом к жизни и главным помощником в реабилитации после аварии для юной борисовчанки Полины Монжаренко.
Весь райцентр переживал за землячку, которая из-за несчастного случая находилась на волоске от смерти. Девушку спасли медики, мама и арт-терапия. Первым желанием после выхода из комы у Полины было рисовать.
Работы юной художницы уже имеют своих почитателей. Полина - автор двух выставок. Первая - "Преодоление" - собрала множество восторженных отзывов. Сейчас в местной библиотеке работает вторая выставка под названием "Ультрамарин - цвет души".
Арт-терапия помогает Полине заново восстанавливать когнитивные функции. Девушка активно рисует и планирует провести еще ряд выставок. Пробует заниматься иконописью. Достижением Полины стало и ее поступление в этом году в медицинский колледж.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Пикет в поддержку действующего Президента Беларуси развернулся возле ПВТ
К 80-летию освобождения Беларуси в Москве ветеранам ВОВ вручили медали
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП