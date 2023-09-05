Арт-спасение Полины Монжаренко

Искусство как спасение. Занятия живописью стали стимулом к жизни и главным помощником в реабилитации после аварии для юной борисовчанки Полины Монжаренко.

Весь райцентр переживал за землячку, которая из-за несчастного случая находилась на волоске от смерти. Девушку спасли медики, мама и арт-терапия. Первым желанием после выхода из комы у Полины было рисовать.

Работы юной художницы уже имеют своих почитателей. Полина - автор двух выставок. Первая - "Преодоление" - собрала множество восторженных отзывов. Сейчас в местной библиотеке работает вторая выставка под названием "Ультрамарин - цвет души".

