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Артефакты I тысячелетия нашей эры нашли вблизи деревни Речки. Как в Вилейском районе проводят раскопки

Фрагменты браслета, железную пряжку и стеклянные четки - артефакты I тысячелетия нашей эры нашли в Вилейском районе. Раскопки проводят вблизи деревни Речки: там работают студенты, педагоги и выпускники исторического факультета БГУ.

Археологический комплекс памятников - это два городища, поселище и курганные группы. К истории прикоснулась корреспондент АТН Елена Витко. Подробности в видео.

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