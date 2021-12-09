Артем Сикорский: Материал New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске - информационный вброс

Материал New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске -это не что иное, как информационный вброс. Так информацию, опубликованную в издании о том, что в диспетчерской аэропорта якобы находился сотрудник КГБ, прокомментировал глава департамента авиации. Артем Сикорский отметил, что информация, появившаяся в американском издании, в первую очередь рассчитана на обычного обывателя, на общественность и на тех, кто не знает специфики гражданской авиации. Для профессионалов эта информация не содержательная и даже нелепая.



Артем Сикорский, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Во-первых, в тот день, 23 мая, решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна. Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности. Он только передает сведения и помогает командиру воздушного судна в безопасной навигации. Во-вторых, мы видим, что этот информационный вброс идет в тот момент, когда мы просим от наших польских партнеров и от комиссии ICAO предоставить данные объективного контроля. В частности, переговоры вильнюсского диспетчера с пилотом и внутрикабинные переговоры членов экипажа.

