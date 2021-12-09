3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Артем Сикорский: Материал New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске - информационный вброс
Материал New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске -это не что иное, как информационный вброс. Так информацию, опубликованную в издании о том, что в диспетчерской аэропорта якобы находился сотрудник КГБ, прокомментировал глава департамента авиации. Артем Сикорский отметил, что информация, появившаяся в американском издании, в первую очередь рассчитана на обычного обывателя, на общественность и на тех, кто не знает специфики гражданской авиации. Для профессионалов эта информация не содержательная и даже нелепая.
Артем Сикорский, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Во-первых, в тот день, 23 мая, решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна. Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности. Он только передает сведения и помогает командиру воздушного судна в безопасной навигации. Во-вторых, мы видим, что этот информационный вброс идет в тот момент, когда мы просим от наших польских партнеров и от комиссии ICAO предоставить данные объективного контроля. В частности, переговоры вильнюсского диспетчера с пилотом и внутрикабинные переговоры членов экипажа.
Результатов расследования инцидента с Ryanair от ICAO до сих пор нет
Ответа от Международной организации гражданской авиации (ICAO) по итогам расследования инцидента с Ryanair нет и сегодня. Рассмотрение отчета о расследовании было в очередной раз отложено - до января следующего года. Точная дата станет известна позже.
Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
При каких обстоятельствах было получено нужное интервью?
Что касается человека, который дал интервью New York Times, то глава Департамента по авиации подтвердил, что он действительно ранее работал диспетчером и покинул Беларусь. Также Артем Сикорский не исключил, что на него за границей накануне интервью могли оказать давление.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все