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Артем Цуран провел встречу с коллективом БСМП - обсудили развитие здравоохранения и инфраструктуры в Минске
От здоровых трендов до создания медицинского совета. Председатель Мингорсовета Артем Цуран встретился с коллективом Больницы скорой медицинской помощи. Главная тема встречи - развитие здравоохранения и инфраструктуры в Минске. Особое внимание уделили созданию в городе удобных и функциональных зон для занятия спортом - воркаут-площадок, тренажеров на открытом воздухе и веломаршрутов.
Проинформировали о текущей ситуации в городе, о том, что мы преддверии одного из главных государственных праздников - Дня народного единства. Это наш город, и как мы его будем развивать, зависит от каждого жителя.
Коллектив Больницы скорой медицинской помощи предложил создать медицинские советы при городских структурах, чтобы мнение каждого медицинского специалиста было услышано.
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