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Артиллеристы Беларуси провели практические занятия на Обуз-Лесновском полигоне

Стрельба с закрытых огневых позиций и прямой наводкой - полевой выход слонимской группы артиллерии прошел на Обуз-Лесновском полигоне. Специалисты отработали и смену огневых позиций. А в ходе занятий применяли беспилотную авиацию. Разведку расположения объектов неприятеля и корректировку стрельбы гвардейцы ведут с помощью современных квадрокоптеров.

Военнослужащие показывают уверенный опыт, перенимают опыт у более позднего периода. Молодые военнослужащие встали в строй, обстрелялись. Все получается. Мы спланировали практическое занятие по применению беспилотных летательных аппаратов. Это одно из основных средств разведки и корректирования огня для артиллерии.
Андрей Федоров, начальник артиллерии 11-й механизированной бригады ВС Беларуси

С артиллеристами провели и теоретические занятия по применению беспилотных летательных аппаратов. Сегодня их задача - применять, определять координаты, корректировать огонь.

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