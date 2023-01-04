3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Артиллеристы Беларуси провели практические занятия на Обуз-Лесновском полигоне
Стрельба с закрытых огневых позиций и прямой наводкой - полевой выход слонимской группы артиллерии прошел на Обуз-Лесновском полигоне. Специалисты отработали и смену огневых позиций. А в ходе занятий применяли беспилотную авиацию. Разведку расположения объектов неприятеля и корректировку стрельбы гвардейцы ведут с помощью современных квадрокоптеров.
Военнослужащие показывают уверенный опыт, перенимают опыт у более позднего периода. Молодые военнослужащие встали в строй, обстрелялись. Все получается. Мы спланировали практическое занятие по применению беспилотных летательных аппаратов. Это одно из основных средств разведки и корректирования огня для артиллерии.
С артиллеристами провели и теоретические занятия по применению беспилотных летательных аппаратов. Сегодня их задача - применять, определять координаты, корректировать огонь.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов