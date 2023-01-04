Артиллеристы Беларуси провели практические занятия на Обуз-Лесновском полигоне

Военнослужащие показывают уверенный опыт, перенимают опыт у более позднего периода. Молодые военнослужащие встали в строй, обстрелялись. Все получается. Мы спланировали практическое занятие по применению беспилотных летательных аппаратов. Это одно из основных средств разведки и корректирования огня для артиллерии.

Андрей Федоров, начальник артиллерии 11-й механизированной бригады ВС Беларуси