ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Артиллеристы отработали стрельбу по неподвижным мишеням прямой наводкой

Тренировки с огоньком. Артиллеристы отработали стрельбу по неподвижным мишеням прямой наводкой. Занятия проходят на учебной площадке под Осиповичами. Участвует тяжелый гаубичный артиллерийский дивизион. Не помешали тренировкам даже сильные морозы.

Аэродром Мачулищи готовят к плановым полетам

В то же время аэродром Мачулищи готовят к плановым полетам. Идет активная очистка взлетно-посадочной полосы от снега и льда. Спецтехника позволяет оперативно подготовить объект к работе.

Помощь рядом

Тем временем спасатели оказывают помощь автомобилистам - из снежных заносов за сутки вытащили 48 машин. Это данные по всей стране. Сообщается, что никто не пострадал.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все