Тренировки с огоньком. Артиллеристы отработали стрельбу по неподвижным мишеням прямой наводкой. Занятия проходят на учебной площадке под Осиповичами. Участвует тяжелый гаубичный артиллерийский дивизион. Не помешали тренировкам даже сильные морозы.





Аэродром Мачулищи готовят к плановым полетам

В то же время аэродром Мачулищи готовят к плановым полетам. Идет активная очистка взлетно-посадочной полосы от снега и льда. Спецтехника позволяет оперативно подготовить объект к работе.

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