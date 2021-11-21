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Артист Николай Бурляев высказал мнение относительно ситуации на границе - подробности в "Главном эфире"

Фестиваль "Лістапад" официально открылся. Старт XXVII форуму дали "Королевской игрой". Смотрели четыре сотни гостей. В рамках церемонии открытия вручили спецприз Президента. Его обладателем стал Игорь Волчек - гуру белорусской анимации.

Среди ожидаемых ВИП-гостей форума также народный артист Николай Бурляев. Он выразил свое мнение относительно ситуации на белорусско-польской границе. Полная версия интервью с главным гостем "Лістапада" сегодня в "Главном эфире".

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