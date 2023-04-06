Иван из легендарной "Альпийской баллады" - Станислав Любшин отмечает 90-летие

С 90-летием народного артиста РСФСР, актера театра и кино, кинорежиссера Станислава Любшина поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Артист широко раскрылся в военно-историческом жанре - это он разведчик Александр Белов, он же Йоганн Вайс, в киноэпопее "Щит и меч", Лозняк в "Третьей ракете", даже первая его роль студента в "Ленинградской симфонии". Именно Станислав Любшин воплотил эталонный образ нашего соотечественника Ивана Терешки, который спасет итальянку Джулию. Беглецы из лагерей несколько дней проводят в Альпах, спасаясь от преследования фашистов.

А ведь Станислав Любшин мог и не стать народным артистом. Закончив школу, поступил в кислородно-сварочный техникум и сразу после получения диплома призван в армию. С актерским искусством связал себя во взрослом возрасте. После "Щепки" служил в "Современнике", в театрах на Таганке, Ермоловой и на Малой Бронной. С 1981-го и по сей день выходит на сцену МХТ имени Чехова.