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Артисты белорусской эстрады голосуют досрочно

Досрочно голосуют и артисты белорусской эстрады. Причина в плотном графике выступлений. Например, завтра у Инны Афанасьевой сольный концерт во Дворце Республики. Перед генеральной репетицией она посетила избирательный участок.

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