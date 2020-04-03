Артисты и музыканты объединились в благотворительном марафоне

Белорусским медикам продолжают говорить искреннее спасибо, и здесь не обходится без нестандартных форматов. Несколько десятков артистов и музыкантов сегодня объединились в благотворительном марафоне. Многочасовой концерт и диалоги в режиме online. Идею реализовал продюсерский центр "СПАМАШ". Об итогах марафона и мотивации артистов - репортаж Лидии Заблоцкой.



В группе поддержки сегодня оказалось более двух десятков музыкантов и певцов. Объединились в одном плей-листе, чтобы живыми выступлениями сделать трудовые будни наших медиков проще, легче - и под динамичные такты. Сразу по несколько популярных песен - от "Песняров", "Дроздов", лауреатов "Славянского базара"и финалистов нацотбора на "Евровидение". Каждый пел вживую, многие - еще и под инструментал. Вокальная эстафета - через общение и диалоги с ведущими.







Этот добрейший марафон в прямом эфире ведут из студии звукозаписи продюсерского центра "СПАМАШ". Весь концерт показывают пятью камерами и передают в онлайн-режиме сразу на Ютуб-платформу. Вот, например, за стеклом оборудована концертная площадка - все для качественного живого звука. А здесь - зона интервью. И, что важно, все общение - без перерывов и без остановок. Старт марафону дали после полудня. И ежечасно за эфиром следило более семи сотен человек.



И немаловажный элемент. Кроме песен - интервью с врачами и эпидемиологами 3-й Городской клинической больницы Минска. Для ее персонала в прямом эфире шел сбор денег на покупку необходимого оборудования и средств защиты. Точно известно: за первые четыре часа стрима собрано более 15-ти тысяч белорусских рублей.







Как итог - более 7 тысяч зрителей на нескольких платформах и десятки тысяч белорусских рублей на то, что действительно сейчас нужно. Организаторами уже решено: проведут еще несколько благотворительных марафонов.



