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Артисты Купаловского театра в "Главном эфире"
Театр жив и соответствует предшественникам. Сотый сезон в Купаловском артисты главной драматической сцены страны срезюмируют век национального искусства. Последователи Шекспира или Купалы? Правила жизни тех, кто буквально отдает ее подмосткам. Кто такой купаловец сегодня? Поговорим с народными и почитаем с "тутэйшымі”. И прольем свет софитов на острую тему: есть ли спрос сегодня на белорусскую драму. Характерный репортаж в это воскресенье в "Главном эфире".
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