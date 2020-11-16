Артур Гарфанкел: Беларусь - страна, в которой хочется жить и заниматься творчеством

Беларусь - страна, в которой хочется жить и заниматься творчеством. Здесь вдохновляет все. Уютные улицы, толерантные люди, история, и, главное, уважительное отношение к ней.

В этом убежден американский музыкант Артур Гарфанкел. Впервые в Минск он приехал 12 лет назад, и стех пор мечтает о нашем гражданстве. Апока продолжает курс своего отца, 7-кратного обладателя "Грэмми", черезсвою музыку говорить о главном - мире, любви, взаимопонимании.