Арунас Римкус: Во власть в демократиях попадают не самые лучшие люди

В диктатуре есть такое дело, если правитель умный, хороший и думает о стране, тогда в стране будет даже лучше, чем в демократии. Это только пока этот правитель живет. Если он сменяется, то смениться может на плохого правителя. И тогда люди этой страны будут страдать.

Арунас Римкус