ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Арунас Римкус: Во власть в демократиях попадают не самые лучшие люди

Арунас Римкус: Во власть в демократиях попадают не самые лучшие люди

Во власть в демократиях попадают не самые лучшие люди. Об этом в проекте "Изнанка" заявил экс-кандидат в президенты Литвы Арунас Римкус.

Когда Литва стала независимой, во власти было намного больше умных людей, чем сейчас в демократии, считает политик. "В странах с диктатурой есть плюсы, как и на Западе в демократиях есть очень много минусов".

В диктатуре есть такое дело, если правитель умный, хороший и думает о стране, тогда в стране будет даже лучше, чем в демократии. Это только пока этот правитель живет. Если он сменяется, то смениться может на плохого правителя. И тогда люди этой страны будут страдать.
Арунас Римкус

"Лукашенко Беларусь страну не отдаст никогда, - считает политик. - А в демократии совсем по-другому".

Смотрите проект "Изнанка" ЗДЕСЬ

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все