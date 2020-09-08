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Асфальтирование площади Богушевича в Минске перенесли на ночное время
Такое решение принял председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. И сегодня же общественный транспорт по данному маршруту вернулся к привычному графику. Напомним, ранее сообщалась, что ремонт дорог будет проводиться днем. Работы запланированы на участке улицы Клары Цеткин от площади Мясникова до круговой развязки площади Богушевича, а также улицы Немиги - на участке от проспекта Дзержинского и до поворота на Мясникова.
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