ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Асфальтирование площади Богушевича в Минске перенесли на ночное время

Такое решение принял председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. И сегодня же общественный транспорт по данному маршруту вернулся к привычному графику. Напомним, ранее сообщалась, что ремонт дорог будет проводиться днем. Работы запланированы на участке улицы Клары Цеткин от площади Мясникова до круговой развязки площади Богушевича, а также улицы Немиги - на участке от проспекта Дзержинского и до поворота на Мясникова.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все