Ассортимент, качество и цены: профсоюзы проводят проверку школьных базаров

Профсоюзы начали масштабный аудит школьных базаров. Инспекторы вышли в рейды, чтобы лично проверить готовность торговых сетей к учебному году.

Под пристальным контролем находятся товары, необходимые для мальчиков и девочек всех возрастов. В фокусе внимания ассортимент, качество и, что особенно важно, происхождение того или иного изделия. Если обнаружится дефицит базовых позиций, завышение цен или явный брак, реакция будет мгновенной.

Любые сбои профсоюзы оперативно отрабатывают напрямую с местными властями, чтобы исправить ситуацию до того, как прозвенит первый звонок.

"Можно сделать вывод, что в сравнении с прошлым годом увеличилось количество товаров белорусских производителей, сейчас их около 80 %. Торговые объекты улучшают сервис, отводятся территории для школьных товаров, где работают консультанты", - рассказал завотделом по работе с профсоюзными организациями Минского городского объединения профсоюзов Сергей Денюшкин.

Белорусы могут и сами сообщить профсоюзам о недостатке определенного товара. Замечания или предложения принимаются через специальный сервис на официальном электронном портале ФПБ.