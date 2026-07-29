Ассортимент, размерный ряд и цветовая гамма: школьные базары под контролем Минобразования

Школьные базары в Беларуси продолжают свою работу. Министерство образования с 20 июля проводит мониторинг торговых объектов. Основное внимание обращается на наличие ассортимента, размерный ряд и цветовую гамму.

До начала учебного года остается чуть больше месяца, однако в универмагах Минска пик продаж школьных товаров. И главный страх родителей в этот период - "а вдруг разберут нужный размер или необходимого цвета не будет". Чтобы избежать подобных ситуаций, контроль идет со стороны государства.

Специальные мониторинговые группы Министерства образования сейчас проверяют магазины в каждом регионе.

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси: "Мониторинговые группы, представители системы образования, которые на общественных началах мониторят школьные базары, могут своевременно отреагировать на недостаток того или иного предмета школьной одежды, сообщив компетентным органам. Конечно же, мы следим за наличием канцелярских принадлежностей. Хочу отметить, что в этом учебном году никаких изменений, касающихся делового стиля одежды, не произошло".

Около 250 школьных ярмарок работют по стране. К примеру, в столичных универмагах уже открыты дополнительные секции и организованы уголки для первоклассников. В 2026 году традиционно проводятся и дни школьника - в этот период предоставляется скидка от 15 до 30 %.

Планируются и дополнительные скидки в размере от 5 до 15 % для многодетных, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов, и домов семейного типа.

Школьные базары продолжат работать до конца сентября, поэтому обновить гардероб или докупить канцелярию без лишней суеты можно будет даже после торжественных линеек.