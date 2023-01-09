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Ассоциация многодетных семей приняла участие в акции "Наши дети"
Ассоциация многодетных семей нашей страны организовала праздник для малообеспеченных в рамках акции "Наши дети". Поздравили маленьких белорусов и представители делегации Евразийской экономической комиссии из Кыргызстана. Для участников подготовили рождественское настроение, сказочный спектакль и, конечно, подарки.
В прошлом году помощь государства на строительство жилья получили 3,5 тыс. многодетных семей. Кроме того, для них организованы льготы на образовательные кружки и питание в учебных заведениях.
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