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Ассоциация многодетных семей приняла участие в акции "Наши дети"

Ассоциация многодетных семей нашей страны организовала праздник для малообеспеченных в рамках акции "Наши дети". Поздравили маленьких белорусов и представители делегации Евразийской экономической комиссии из Кыргызстана. Для участников подготовили рождественское настроение, сказочный спектакль и, конечно, подарки.

В прошлом году помощь государства на строительство жилья получили 3,5 тыс. многодетных семей. Кроме того, для них организованы льготы на образовательные кружки и питание в учебных заведениях.

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