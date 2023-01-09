Ассоциация многодетных семей приняла участие в акции "Наши дети"

Ассоциация многодетных семей нашей страны организовала праздник для малообеспеченных в рамках акции "Наши дети". Поздравили маленьких белорусов и представители делегации Евразийской экономической комиссии из Кыргызстана. Для участников подготовили рождественское настроение, сказочный спектакль и, конечно, подарки.

В прошлом году помощь государства на строительство жилья получили 3,5 тыс. многодетных семей. Кроме того, для них организованы льготы на образовательные кружки и питание в учебных заведениях.