Астероид размером с Челябинский метеорит летит к Земле

К Земле приближается метеорит! Его зафиксировали специалисты из Роскосмоса. По размерам астероид не меньше того, который упал в Челябинске шесть лет назад. Диаметр небесного тела составляет 10-15 метров, и сейчас он находится примерно в 140 000 километров от нашей планеты.



По словам ученых, опасности того, что объект пересечет орбиту Земли, нет. Но за небесным телом продолжат наблюдать.



