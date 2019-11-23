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Астероид размером с Челябинский метеорит летит к Земле

К Земле приближается метеорит! Его зафиксировали специалисты из Роскосмоса. По размерам астероид не меньше того, который упал в Челябинске шесть лет назад. Диаметр небесного тела составляет 10-15 метров, и сейчас он находится примерно в 140 000 километров от нашей планеты.

По словам ученых, опасности того, что объект пересечет орбиту Земли, нет. Но за небесным телом продолжат наблюдать.

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