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Астероид-убийца пролетит рядом с Землей
Самый большой астероид, так называемый убийца планет, пролетит рядом с Землей 27 июня. Он станет одним из крупнейших космических камней, которые приближались к Земле за последние 110 лет, пишет sb.by со ссылкой на издание Live Science.
"27 июня2011 UL21 пролетит на расстоянии 6,6 миллиона километров от Земли - ближе, чем за все последние 110 лет", - говорится в издании
Указано, что из-за такогосравнительно небольшого по космическим меркамудаления НАСА расценивает этот астероид как потенциально опасный объект.
Космический камень размером с гору пронесется мимо нашей планеты со скоростью около 93 тысяч километров в час.
Фото:pixabay.com
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